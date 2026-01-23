09:15  23 січня
23 січня 2026, 09:15

Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину

23 січня 2026, 09:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 22 січня, близько 16:00 на пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" стався інцидент за участю рейсового автобуса Кошице-Свалява, який прямував зі Словаччини в Україну

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на очевидців, передає RegioNews.

За їхніми словами, під час паспортного контролю система "Оберіг" зафіксувала, що водій автобуса перебуває у розшуку. На місце викликали поліцію для з’ясування обставин.

Як зазначив журналіст, далі події розгорталися стрімко. Водій забарикадувався всередині автобуса, здав назад і, промчавши повз прикордонника, який не встиг підняти бар'єр, продовжив рух.

У районі зони duty free, між українськими та словацькими прикордонниками, чоловік залишив автобус із пасажирами і втік у напрямку Словаччини, фактично покинувши людей на нейтральній території.

За наявною інформацією, водій залишився без документів, які залишилися на українському боці.

Наразі чоловік знаходиться під наглядом словацьких прикордонників. Питання щодо його передачі українській стороні поки що залишається відкритим.

Як повідомили джерела, автобус марки Setraз реєстраційним номером АО6744ІС перевозив пасажирів із Кошице до Сваляви. Водій, який втік, –громадянин України Юрій Іванюк.

Деталі подальшої долі водія та правова оцінка інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, торік в кінці жовтня на Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбауми та втік до Угорщини. За даними правоохоронців, це Едуард Володимирович Пуканич, 1987 р.н., уродженець с. Велика Бакта Берегівського району. 23 червня 2025 року його призвали до ЗСУ. Подію розслідують прикордонники та правоохоронці.

війна кордон Ужгород Закарпаття Словаччина мобілізація Оберіг водій пасажири перетин кордону рейсовий автобус
