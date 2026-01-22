На Вінниччині посадовиця ТЦК вимагала гроші в матері загиблого військового

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, посадовиця ТЦК у 2023 році запропонувала матері загиблого захисника "допомогу" в оформлені одноразової виплати. Вона обіцяла "вплинути" на рішення ТЦК.

У грудні 2023 року підозрювана вже просила 5 тисяч доларів за свій вплив. Мати загиблого військового перерахувала їй 190 тисяч гривень. Зараз посадовицю відсторонено від посади та обрано запобіжний захід.

