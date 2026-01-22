На Вінниччині посадовиця ТЦК вимагала гроші в матері загиблого військового
У Вінницькій області працівниця ТЦК отримала підозру. Йдеться про вимагання грошей
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, посадовиця ТЦК у 2023 році запропонувала матері загиблого захисника "допомогу" в оформлені одноразової виплати. Вона обіцяла "вплинути" на рішення ТЦК.
У грудні 2023 року підозрювана вже просила 5 тисяч доларів за свій вплив. Мати загиблого військового перерахувала їй 190 тисяч гривень. Зараз посадовицю відсторонено від посади та обрано запобіжний захід.
Нагадаємо, на Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну. Він пропонував військовослужбовцям ДПСУ 3000 доларів хабаря.
