19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 17:55

На Вінниччині посадовиця ТЦК вимагала гроші в матері загиблого військового

22 січня 2026, 17:55
Фото: Нацполіція
У Вінницькій області працівниця ТЦК отримала підозру. Йдеться про вимагання грошей

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, посадовиця ТЦК у 2023 році запропонувала матері загиблого захисника "допомогу" в оформлені одноразової виплати. Вона обіцяла "вплинути" на рішення ТЦК.

У грудні 2023 року підозрювана вже просила 5 тисяч доларів за свій вплив. Мати загиблого військового перерахувала їй 190 тисяч гривень. Зараз посадовицю відсторонено від посади та обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, на Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну. Він пропонував військовослужбовцям ДПСУ 3000 доларів хабаря.

22 січня 2026
07 серпня 2025
