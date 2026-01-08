Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали військовослужбовця взводу охорони одного з районних ТЦК Івано-Франківщини, який спільно із керівництвом принижував і бив військовозобов’язаних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Після перевірок ДБР та публікацій у ЗМІ про побиття і вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК, постраждалих виявилося ще більше. Люди почали звертатися до правоохоронців зі скаргами на дії групи військових та їхнього начальника. У ході розслідування слідчі встановили низку фактів приниження та неправомірного застосування сили.

Зокрема, вони побили одного з чоловіків за відмову проходити флюорографію під час ВЛК. За даними слідства, офіцер і солдат вивели потерпілого в коридор, де один з них силою тримав чоловіка, а інший вдарив щонайменше п'ять разів. Потім із чоловіка зняли одяг і силоміць затягли до рентген-кабінету. Там його продовжували бити та забризкали обличчя сльозогінним газом.

Через тяжкі травми постраждалому знадобилася операція – йому видалили один із органів.

Дії керівника та його підлеглого кваліфіковано за ч. 3 ст. 127 КК України (катування, вчинене представником держави). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд узяв офіцера та його підлеглого під варту без права застави.

Триває досудове розслідування. Перевіряються можливі аналогічні факти катування людей працівниками цього районного ТЦК та СП.

Нагадаємо, начальнику цього ТЦК повідомили про підозру у листопаді минулого року.