Россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины

иллюстративное фото: из открытых источников

Россия в очередной раз атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера в Telegram.

"Сегодня враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками портовую инфраструктуру мирной Одесщины", – написал он.

Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе Поврежден пустой резервуар для хранения растительного масла. К счастью, обошлось без пожара.

Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала.

"Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре и объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося вред мирным людям и подвергая их опасности", – подытожил Кипер.

Напомним, в конце 2025 года РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Тогда были зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.