20:11  08 января
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
18:53  08 января
Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге
15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 22:11

Россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины

08 января 2026, 22:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россия в очередной раз атаковала ударными дронами портовую инфраструктуру Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера в Telegram.

"Сегодня враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками портовую инфраструктуру мирной Одесщины", – написал он.

Зафиксированы взрывы на территории морского порта в Одесском районе Поврежден пустой резервуар для хранения растительного масла. К счастью, обошлось без пожара.

Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала.

"Враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре и объектам, не имеющим никакого военного значения, нанося вред мирным людям и подвергая их опасности", – подытожил Кипер.

Напомним, в конце 2025 года РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Тогда были зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
порт инфраструктура Кипер Олег Александрович атака РФ Одесская область
4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу
08 января 2026, 14:06
В Одесской области задержали жителя Киевщины, который торговал гуманитарными внедорожниками для ВСУ
08 января 2026, 07:34
Россияне ударили по двум портам Одесщины: повреждена инфраструктура, есть жертвы
07 января 2026, 18:17
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Украина за год произвела более 10 миллиардов яиц
08 января 2026, 22:35
Сырский заявил, что Силы обороны до сих пор контролируют часть Покровска и Мирнограда
08 января 2026, 21:56
В посольстве США заявили, что РФ может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней
08 января 2026, 20:49
"Скрининг здоровья 40+": как пройти и получить 2000 грн на анализы
08 января 2026, 20:40
Из-за существенного ухудшения погодных условий школы переходят на дистанционное обучение
08 января 2026, 20:36
Украинцам разрешат работать дома из-за погодных условий
08 января 2026, 20:25
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
08 января 2026, 20:11
Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации
08 января 2026, 19:49
Нардепу Скороход изменили меру пресечения
08 января 2026, 19:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »