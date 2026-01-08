На Одещині затримали жителя Київщини, який продавав гуманітарні авто для ЗСУ

Фото: поліція

Поліцейські викрили жителя Київщини, який разом зі спільниками налагодив схему продажу автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу, зокрема для потреб ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік діяв під прикриттям однієї з благодійних організацій. Використовуючи її реквізити та документи, він отримував автомобілі та виставляв їх на продаж через популярний інтернет-майданчик оголошень.

На початку цього року правоохоронці задокументували продаж трьох позашляховиків – Nissan Pick-Up, Nissan Navara та Mazda. За них 53-річний ділок отримав 17 800 доларів. Поліція затримала його одразу після передачі документів покупцеві та отримання грошей.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють всіх учасників схеми.

