"Трохи боляче": співак MELOVIN вперше прокоментував розрив із нареченим

Співак MELOVIN нещодавно оголосив про розрив із коханим. Тепер він вперше розповів, як переживає це

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, йому ще треба пережити те, що сталось (розставання із коханим). Також він висловився щодо людей, які за щось докоряють його колишньому нареченому: їх він назвав тими, хто заздрить та не вміє радуватися за інших. При цьому артист зізнався, що розрив для нього був болючий.

"Я поки це все переживаю, мені трохи боляче. Петро – він неймовірна людина, неймовірний чоловік, який служить, рятує людські життя. Хай у нього все буде добре і йому янгола охоронця", - каже співак.

Нагадаємо, в День закоханих MELOVIN ошелешив шанувальників звісткою про зміни в особистому житті. Артист повідомив про розрив заручин з парамедиком ЗСУ Петром Злотею.

Як повідомлялось, на початку 2026 року український співак Melovin повідомив, що 2027 рік стане роком завершення його музичної кар'єри.