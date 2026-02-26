21:55  25 лютого
26 лютого 2026, 00:35

"Трохи боляче": співак MELOVIN вперше прокоментував розрив із нареченим

26 лютого 2026, 00:35
Фото з відкритих джерел
Співак MELOVIN нещодавно оголосив про розрив із коханим. Тепер він вперше розповів, як переживає це

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, йому ще треба пережити те, що сталось (розставання із коханим). Також він висловився щодо людей, які за щось докоряють його колишньому нареченому: їх він назвав тими, хто заздрить та не вміє радуватися за інших. При цьому артист зізнався, що розрив для нього був болючий.

"Я поки це все переживаю, мені трохи боляче. Петро – він неймовірна людина, неймовірний чоловік, який служить, рятує людські життя. Хай у нього все буде добре і йому янгола охоронця", - каже співак.

Нагадаємо, в День закоханих MELOVIN ошелешив шанувальників звісткою про зміни в особистому житті. Артист повідомив про розрив заручин з парамедиком ЗСУ Петром Злотею.

Як повідомлялось, на початку 2026 року український співак Melovin повідомив, що 2027 рік стане роком завершення його музичної кар'єри.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
