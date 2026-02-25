21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
19:19  25 лютого
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
25 лютого 2026, 23:35

Канада дасть Україні 12 мільйонів євро на енергетику: куди витратять гроші

25 лютого 2026, 23:35
Ілюстративне фото
Канада оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики України. Йдеться про суму в розмірі 12,4 мільйона євро

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає RegioNews.

Наразі загальний обсяг підтримки Україні становить 44,6 мільйона євро. Що стосується нового внеску Канади на понад 12 мільйонів євро, то ці гроші планують витратити на закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній, яке допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.

"У період постійних атак на об'єкти генерації та мережі така допомога дозволяє нам оперативно відновлювати інфраструктуру та готуватися до наступних опалювальних сезонів", - зазначив перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що за чотири роки повномасштабної війни під час виконання службових обов'язків загинули 247 енергетиків. За цей період Росія здійснила 5 796 атак на українську енергетичну інфраструктуру.

енергетика Міненерго
25 лютого 2026
07 серпня 2025
