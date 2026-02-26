21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
19:19  25 лютого
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
26 лютого 2026, 01:35

"Він на своєму місці": ведуча Марічка Падалко розповіла про 18-річного сина-військового

26 лютого 2026, 01:35
Фото з відкритих джерел
Минулоо року 18-річний син журналістки Марічки Падалко приєднався до батька, і теж долучився до війська. Ведуча розповіла, як хлопець змінився з моменту мобілізації

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Марічки Падалко, її вражає те, як її 18-річний син змінився після того, як він підписав контракт. За її словами, доки його однолітки обирають університети, він чітко знає свою ціль.

"Які переміни в ньому точно бачу – це те, що відколи він мобілізувався, став щасливішим. Бо до 18 років його не полишало відчуття, що він не там, де має бути. Йому дуже боліло, що він осторонь. А зараз відчуваю – він на своєму місці, – поділилася Марічка Падалко.

Вона додала, що її син до себе суворий, і він вважає, що зробив ще недостатньо для нашої перемоги.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.

25 лютого 2026
