"Він на своєму місці": ведуча Марічка Падалко розповіла про 18-річного сина-військового

Минулоо року 18-річний син журналістки Марічки Падалко приєднався до батька, і теж долучився до війська. Ведуча розповіла, як хлопець змінився з моменту мобілізації

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Марічки Падалко, її вражає те, як її 18-річний син змінився після того, як він підписав контракт. За її словами, доки його однолітки обирають університети, він чітко знає свою ціль.

"Які переміни в ньому точно бачу – це те, що відколи він мобілізувався, став щасливішим. Бо до 18 років його не полишало відчуття, що він не там, де має бути. Йому дуже боліло, що він осторонь. А зараз відчуваю – він на своєму місці, – поділилася Марічка Падалко.

Вона додала, що її син до себе суворий, і він вважає, що зробив ще недостатньо для нашої перемоги.

