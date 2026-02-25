В Україні обвалились ціни на овоч з борщового набору: що стало причиною

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

"Багато місцевих виробників вважали недоцільним і далі зберігати наявні обсяги овочів і масово почали продавати буряки зі сховищ, що в свою чергу негайно позначилося на відпускних цінах в даному сегменті", - кажуть експерти про ситуацію зі столовими буряками.

Станом на 25 лютого українські фермери відвантажують столові буряки за 5-10 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 12% дешевше, аніж минулого тижня. Якщо порівнювати з тим же періодом минулого року, то вартість впала на 59%.

"У той же час аналітики ринку не виключають, що незабаром ситуація в даному сегменті може кардинально змінитися. Оскільки врожай столових буряків цього сезону був досить скромним, і запаси якісної продукції в господарствах також досить обмежені", - кажуть експерти.

Нагадаємо, в Україні очікують подорожчання хліба та круп. Очікується, що ціни зростуть найближчими місяцями.