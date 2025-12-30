14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини

фото: Олексій Кулеба
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини. Зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ

Як передає RegioNews, про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники – триває ліквідація наслідків атаки.

"Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту", – зазначив міністр.

За словами Кулеби, ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство.

Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки.

Як повідомлялось, напередодні росіяни вдарили по двох енергооб'єктах ДТЕК на Одещині. Пошкодження досить значні. Для відновлення обладнання потрібен час.

