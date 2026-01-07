Росіяни вдарили по двох портах Одещини: пошкоджена інфраструктура, є жертви
Вдень 7 січня російська армія завдала комбінований ракетно-дроновий удар по портовій інфраструктурі Одещини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Попередньо, одна людина загинула. Ще пʼятеро постраждали, їм надається необхідна меддопомога.
Через атаку росіян пошкоджена припортова інфраструктуру, адміністративна будівля, вантажний транспорт та контейнери.
На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки російських ударів.
Нагадаємо, 7 січня близько 16:30 окупаційні війська масовано атакували Кривий Ріг. Відомо про трьох поранених.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Повалив на землю і "добив" сокирою: на Дніпропетровщині хлопець жорстоко розправився із вітчимом
07 січня 2026, 18:50Буде подорожчання: як зміняться ціни на каву в 2026 році
07 січня 2026, 18:30Цінники будуть зростати: експерти розповіли, скільки коштуватимуть овочі та фрукти в Україні в 2026 році
07 січня 2026, 18:00Масована атака на Кривий Ріг: є поранені
07 січня 2026, 17:25Росіяни атакували дроном мікроавтобус на Запоріжжі: поранений чоловік
07 січня 2026, 16:52Зеленський розповів, чим займатиметься Буданов на посаді голови Офісу президента
07 січня 2026, 16:23У Харкові суддя збила дітей: поліція шукає свідків ДТП
07 січня 2026, 16:05На Полтавщині чоловік випадково підстрелив себе на полюванні
07 січня 2026, 15:55У Львові ще не налагодили енергопостачання лікарень та електротранспорту – Садовий
07 січня 2026, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »