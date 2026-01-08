4000 доларів за втечу до Молдови: на Одещині викрили організаторів незаконного переправлення осіб через кордон

фото: ДПСУ

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з поліцейськими викрили чергову спробу незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку за межі України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, двоє мешканців Кіровоградської області 43 та 36 років налагодили "сервіс" з переправлення через кордон до Молдови, обіцяючи клієнтам гарантований і безперешкодний виїзд.

Свої послуги зловмисники оцінили у 4000 доларів США. Після досягнення домовленостей вони прибули до Одеси, забрали військовозобов’язаного та вирушили у напрямку прикордоння.

Частину коштів, 2000 доларів, клієнт передав як аванс під час поїздки, решту повинен був віддати вже поблизу кордону.

"За задумом ділків, чоловік мав самостійно пішки перетнути державний кордон поза пунктами пропуску. Однак реалізувати схему не вдалося, транспортний засіб разом із пасажирами зупинили правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

У фігурантів було вилучено кошти, здобуті незаконним шляхом, мобільні телефони з доказовою базою протиправної діяльності, а також автомобіль, який використовувався для перевезення "клієнта".

Як повідомлялось, на Одещині неподалік кордону затримали водія автомобіля із "клієнтом" у багажнику. Чоловіка мали переправити до Молдови.