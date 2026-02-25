На Прикарпатті чоловік розробив "маршрут для ухилянтів"

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

34-річний одесит познайомився з військовозобов'язаним, і пообіцяв йому за грошову винагороду організувати виїзд за кордон. Ділок розробив маршрут. За планом він повинен був доставити чоловіка до Одеської області, а вже звідти — переправити через кордон в обхід прикордонного контролю. Свої "послуги" він оцінив у 12 тисяч гривень. На банківську картку він отримав 15 тисяч гривень авансу.

Організатор особисто приїхав до Івано-Франківська, щоб забрати "клієнта". Одразу після передачі грошей його затримали правоохоронці.

"Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою", - повідомили в поліції.

