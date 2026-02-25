21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
19:19  25 лютого
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
25 лютого 2026, 22:55

На Прикарпатті чоловік розробив "маршрут для ухилянтів"

25 лютого 2026, 22:55
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті викрили 34-річного чоловіка. Він розробив канал незаконного перетину кордону

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

34-річний одесит познайомився з військовозобов'язаним, і пообіцяв йому за грошову винагороду організувати виїзд за кордон. Ділок розробив маршрут. За планом він повинен був доставити чоловіка до Одеської області, а вже звідти — переправити через кордон в обхід прикордонного контролю. Свої "послуги" він оцінив у 12 тисяч гривень. На банківську картку він отримав 15 тисяч гривень авансу.

Організатор особисто приїхав до Івано-Франківська, щоб забрати "клієнта". Одразу після передачі грошей його затримали правоохоронці.

"Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
07 серпня 2025
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
