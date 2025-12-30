Ілюстративне фото: pixabay

Станом на ранок 30 грудня через російські атаки є знеструмлення у трьох областях України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Вночі 30 грудня росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Станом на ранок без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів.

Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У Міненерго зазначили, що частина енергооб’єктів уже неодноразово зазнавала ворожих атак. Кожне відновлення потребує значного часу та ресурсів, адже рівень пошкоджень у регіонах відрізняється. Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак.

"Від початку масованих ракетно-дронових ударів по енергосистемі енергетики безперервно відновлюють пошкоджені об’єкти. Всі зруйновані та пошкоджені ворогом енергооб’єкти будуть відновлені", – додали у Міненерго.

Нагадаємо, у Києві енергетики продовжують у посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу, що стався 27 грудня. На лівому березі міста тривають екстрені відключення.