Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины

фото: Алексей Кулеба

РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск

Как передает RegioNews, об этом сообщает министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают спасатели – идет ликвидация последствий атаки.

"Повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта", – отметил министр.

По словам Кулебы, враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство.

Несмотря на обстрелы, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности.

Как сообщалось, накануне россияне ударили по двум энергообъектам ДТЭК в Одесской области. Повреждения достаточно значительны. Для восстановления оборудования требуется время.