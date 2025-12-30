14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 14:59

Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины

30 декабря 2025, 14:59
Читайте також українською мовою
фото: Алексей Кулеба
Читайте також
українською мовою

РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Зафиксированы повреждения объектов в портах Южный и Черноморск

Как передает RegioNews, об этом сообщает министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают спасатели – идет ликвидация последствий атаки.

"Повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта", – отметил министр.

По словам Кулебы, враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство.

Несмотря на обстрелы, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности.

Как сообщалось, накануне россияне ударили по двум энергообъектам ДТЭК в Одесской области. Повреждения достаточно значительны. Для восстановления оборудования требуется время.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
инфраструктура атака РФ Кулеба Алексей Владимирович война Одесская область
"Закладки" из PVP по всему городу: в Одесской области полиция накрыла наркосхему
30 декабря 2025, 11:52
Левобережье Киева, части Киевщины и Одесщины остаются без графиков из-за масштабных повреждений
30 декабря 2025, 11:12
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Новый год украинцы встретят с отключениями света
30 декабря 2025, 16:16
В Киевской области загорелся жилой дом: погибла женщина
30 декабря 2025, 15:55
В Киеве задержали адвоката, который занимался выманиванием денег у предпринимателей
30 декабря 2025, 15:42
В Запорожье осудили эксправохранителя, пытавшего украинцев на оккупированных территориях
30 декабря 2025, 14:50
В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения из приграничных населенных пунктов
30 декабря 2025, 14:35
Одна из крупнейших бизнес ассоциаций в Украине выступила против идеи Кабмина о НДС для ФЛП от 1 млн грн
30 декабря 2025, 14:19
На Закарпатье переплатили почти 400 тыс. грн за дом для семьи переселенцев
30 декабря 2025, 13:56
В 2025 году Генпрокуратура открыла почти 2 тыс. уголовных дел о домашнем насилии
30 декабря 2025, 13:55
В Полтаве BMW влетел в ЗАЗ: есть пострадавшие
30 декабря 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »