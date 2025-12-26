У Києві іноземці погрожували чоловіку гранатою, щоб забрати його гроші
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Це сталось на одній з вулиць Дніпровського району столиці. Там іноземці підійшли до 34-річного киянина та змусили його перерахувати їм 5 тисяч гривень, погрожуючи гранатою.
"Оперативники швидко встановили нападників — ними виявились двоє іноземців, віком 34 та 41 років, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, а один з них перебував у міжнародному розшуку", - повідомили в поліції.
Суд призначив їм покарання у вигляді восьми років ув'язнення.
