29 грудня 2025, 08:23

У Києві затримали чоловіка, який пограбував 22-річного ветерана ЗСУ на протезі

29 грудня 2025, 08:23
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Подія сталася днями на одній з вулиць Подільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Киянин вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли раптом до нього підбіг невідомий чоловік, вихопив з рук мобільний телефон та втік.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник – 22-річний ветеран ЗСУ та має протез ноги.

У ході розшукових заходів правоохоронці розшукали та затримали зловмисника – ним виявився 42-річний місцевий мешканець.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 10 років вʼязниці.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Києві затримали чоловіка, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

