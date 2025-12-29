У Києві затримали чоловіка, який пограбував ветерана ЗСУ на протезі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася днями на одній з вулиць Подільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Киянин вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу, коли раптом до нього підбіг невідомий чоловік, вихопив з рук мобільний телефон та втік.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що заявник – 22-річний ветеран ЗСУ та має протез ноги.

У ході розшукових заходів правоохоронці розшукали та затримали зловмисника – ним виявився 42-річний місцевий мешканець.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 10 років вʼязниці.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

