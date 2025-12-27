РФ знову атакувала порти та промислову інфраструктуру Одещини
Російська армія протягом минулої доби завдала ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілів є пошкодження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Упродовж доби ворог завдав дроново-бомбових ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одещини", – йдеться у повідомленні.
За його словами, попри знищення силами ППО більшості ворожих цілей, в результаті обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна.
Загиблих та постраждалих немає.
На місцях події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора.
Нагадаємо, 23 грудня російська армія здійснила масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. Було пошкоджено портову, енергетичну, транспортну, промислову та житлову інфраструктури.