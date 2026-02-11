22:57  11 лютого
У центрі Києва пролунав потужний вибух
22:39  11 лютого
РФ вдарила по магазину на Харківщині, коли там було багато людей
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
11 лютого 2026, 22:29

РФ і США, говорячи про вибори в Україні, сподіваються, що Зеленський більше не буде президентом

11 лютого 2026, 22:29
Читайте также на русском языке
Вибори? Кому потрібні ці казки...
Вибори? Кому потрібні ці казки...
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ажіотаж навколо можливих виборів у травні породив не лише конспірологічні теорії, а й змусив серйозно задуматися, наскільки взагалі прогнозованими можуть бути події у країні, яка досі живе у стані війни, та й світі загалом? Чи є логіка у підготовці до виборів і політичного процесу, який за нормальних безпекових умов був би не забаганкою Офісу президента чи вимогою західних партнерів, а цілком природним кроком – поверненням до електоральної нормальності, політичної конкуренції й реалізації права українців на вільне волевиявлення?

Це – базові речі. Їх не треба пояснювати моїй аудиторії.

Але зовсім інша справа – як уперто нам нав'язується ідея, що вибори можна провести вже зараз. Що всі вже на низькому старті і 15 травня українці підуть на дільниці.

Здається, у гравців, які зацікавлені, щоб в Україні відбулися вибори, абсолютно діаметрально протилежні очікування.

Давайте будемо чесні – і Росія, і США, говорячи про вибори в Україні, сподіваються, Зеленський більше не буде президентом. І в Москві, і в Вашингтоні – різні мотиви. Ми про них здогадуємось. В Офісі президента, звісно, думають інакше – і останні слова Володимира Олександровича про те, що він "ще подумає, чи балотуватися", свідчать, що питання не закрите.

За моєю інформацією, США розуміють, що єдиний, хто реально може виграти вибори саме в цих умовах – короткої електоральної кампанії – саме Зеленський. І тому Вашингтон останні місяці не наполягає на їх терміновому проведенні.

Але чому в ОП вважають, що "формула швидких виборів" буде прийнятна для Москви?

Ризикну припустити: навіть якщо з'являться сигнали про перемовини, і Москва нібито "морозить фронт", – це може бути велика пастка. "Розвод", який дорого обійдеться Україні.

Я писав ще торік: одне із стратегічних завдань Росії – посіяти хаос усередині нашого тилу, а потім мобілізувати ресурси й вдарити саме тоді, коли увага суспільства буде розфокусована. Найкраще це зробити саме в пік виборчої кампанії, коли політика, а не армія та не безпека стане темою №1.

Тому навіть якщо Росія дає час проголосувати – треба ще сто раз подумати, якого кота в мішку вона продає. Завдання ворога в цей часовий проміжок – не зміцнити нас, а навпаки розхитати. Можливо, це і є кінцевою метою, яка передбачає швидкі вибори і референдум

В результаті "термінові вибори" можуть наплодити додаткові проблеми, а не вирішити наявні.

Ще два слова про референдум. Він може стати ще більш вибухонебезпечним, ніж тема виборів. Рішення референдуму не мають обов’язкової сили. Але навіть теоретичні обговорення, які зачіпають питання територіальної цілісності, – це саме та тема, яка здатна вбити клин в суспільну дискусію і стати небезпечним тригером для різних цільових груп, зокрема військових.

Я розумію, що зараз знову почалася гра у внутрішньополітичну аудиторію. Подивіться, як лідери думок зараз допомагають "надувати" рейтинг довіри до Кирила Буданова (хоч він органічно тримається на високому рівні). Подивіться, як синхронно з цим "мінусують" Залужного. Подивіться на засилля бігбордів із загалом правильними гаслами від військових підрозділів. Це все ж не про вибори – правда?

Тільки я постійно повторюю хоч і банальне, але очевидне – до виборів ще треба дожити. І головне – провести їх так, щоб нікому не було соромно. Ні за організацію, ні за результат.

Цього року таких виборів не буде.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори Україна РФ США політика
Зеленський розповів, чи готовий до зустрічі з Путіним у Москві
11 лютого 2026, 20:46
Зеленський готує оголошення про вибори та референдум – ЗМІ
11 лютого 2026, 09:10
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Сирський розповів, як українським військовим вдається стримувати ворога на фронті
11 лютого 2026, 23:18
У центрі Києва пролунав потужний вибух
11 лютого 2026, 22:57
РФ вдарила по магазину на Харківщині, коли там було багато людей
11 лютого 2026, 22:39
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
11 лютого 2026, 20:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »