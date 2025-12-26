09:15  26 грудня
На Закарпатті відшукали двох дітей, які три доби блукали зимовими горами
19-річного українця затримали в Тбілісі за метадон: йому загрожує 20 років
На Вінниччині з річки витягли тіло чоловіка
26 грудня 2025, 09:44

Атаки РФ по портах Одещини: постраждали іноземні судна та елеватори

26 грудня 2025, 09:44
Фото: Telegram/Олексій Кулеба
Ворог продовжує спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку й продовольчу безпеку

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNew.

За його словами, у портах Одещини протягом ночі відбулися безперервні ворожі удари.

Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа та судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.

На місцях ударів рятувальники ліквідовують пожежі, а працівники портів обстежують пошкодження. Частково спостерігаються перебої з електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.

Під ударами російських безпілотників опинився також термінал на Миколаївщині. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. Постраждалих немає, відновлювальні роботи тривають.

Крім того, внаслідок атаки безпілотників на Львівську залізницю в районі станції Ковель зазнали пошкоджень локомотив та вантажний вагон. Вибухова хвиля також вибила вікна в цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки.

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російські військові знову атакували Одесу. Внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.

