В Одесі викрили нелегальні АЗС, які продавали фальсифіковане пальне

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки Українию

Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі фігуранти реалізовували бензин в різних районах Одеси. Для цього вони встановили на покинутих територіях автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки.

Правоохоронці вилучили майже 6,6 тисяч літрів скрапленого газу, 2,7 тонни бензину марки А-95 та 3,8 тонни дизельного пального, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС.

Загальна вартість вилученого – понад 2,2 млн грн.

Як повідомлялось, на Одещині чоловік більше року скуповував за заниженими цінами бензин і дизель невідомого походження та перепродував на "приватних" АЗС. Суд оштрафував його на 85 тис. грн і постановив конфіскувати та знищити вилучене пальне.