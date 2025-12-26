15:09  26 грудня
26 грудня 2025, 12:45

В Одесі викрили нелегальні АЗС, які продавали фальсифіковане пальне

26 грудня 2025, 12:45
фото: Бюро економічної безпеки
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області припинили діяльність двох незаконних АЗС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки Українию

Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі фігуранти реалізовували бензин в різних районах Одеси. Для цього вони встановили на покинутих територіях автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки.

Правоохоронці вилучили майже 6,6 тисяч літрів скрапленого газу, 2,7 тонни бензину марки А-95 та 3,8 тонни дизельного пального, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС.

Загальна вартість вилученого – понад 2,2 млн грн.

Як повідомлялось, на Одещині чоловік більше року скуповував за заниженими цінами бензин і дизель невідомого походження та перепродував на "приватних" АЗС. Суд оштрафував його на 85 тис. грн і постановив конфіскувати та знищити вилучене пальне.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
