Сирський розповів, як українським військовим вдається стримувати ворога на фронті
Українські підрозділи продовжують утримувати ключові рубежі на фронті, попри активні спроби РФ перехопити ініціативу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Він зазначив, що противник діє агресивно, проте українські військові дають гідну відсіч.
"Наша мета – утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", – наголосив Сирський.
Нагадаємо, наприкінці січня Сирський заявляв, що росіяни нарощують резерви під Покровськом і готують прорив на Донеччині.
