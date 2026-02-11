Сирський розповів, як українським військовим вдається стримувати ворога на фронті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Він зазначив, що противник діє агресивно, проте українські військові дають гідну відсіч.

"Наша мета – утримувати російського агресора в постійній напрузі, завдавати йому втрат, не допускати його просування вперед. Обрана нами тактика дає результат", – наголосив Сирський.

Нагадаємо, наприкінці січня Сирський заявляв, що росіяни нарощують резерви під Покровськом і готують прорив на Донеччині.