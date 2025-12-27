РФ снова атаковала порты и промышленную инфраструктуру Одесщины

иллюстративное фото: из открытых источников

Российская армия за прошедшие сутки нанесла удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. В результате обстрелов есть повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"В течение суток враг нанес дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесщины", – говорится в сообщении.

По его словам, несмотря на уничтожение силами ПВО большинства враждебных целей, в результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна.

Погибших и пострадавших нет.

На местах происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют следы очередных военных преступлений страны-агрессора.

Напомним, 23 декабря российская армия совершила массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесщины. Была повреждена портовая, энергетическая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.