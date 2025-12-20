РФ атакувала Одещину новітніми "Шахедами"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни почали атакувати Україну новою модифікацією «Шахедів». Нові безпілотними з оптикою помітили в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

При огляді одного із збитих дронів у носовій частині виявили камеру, конструктивно інтегровану в корпус.

Вона представлена ​​поворотним стабілізованим блоком, який, крім денного, має тепловізійний канал.

Це означає, що росіяни можуть бачити та вибирати цілі для атаки в режимі онлайн.

Як повідомлялось, уночі 20 грудня РФ атакувала енергетичні об’єкти України у чотирьох областях. Через це в усіх регіонах застосовуються графіки відключень світла.