РФ атакувала Одещину новітніми "Шахедами"
Росіяни почали атакувати Україну новою модифікацією «Шахедів». Нові безпілотними з оптикою помітили в Одеській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.
При огляді одного із збитих дронів у носовій частині виявили камеру, конструктивно інтегровану в корпус.
Вона представлена поворотним стабілізованим блоком, який, крім денного, має тепловізійний канал.
Це означає, що росіяни можуть бачити та вибирати цілі для атаки в режимі онлайн.
Як повідомлялось, уночі 20 грудня РФ атакувала енергетичні об’єкти України у чотирьох областях. Через це в усіх регіонах застосовуються графіки відключень світла.
Рятувальники показали наслідки вечірньої атаки РФ на ОдещинуВсі новини »
20 грудня 2025, 08:59У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
20 грудня 2025, 08:34Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
19 грудня 2025, 22:57
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Стало відомо, у скільки обійдуться вибори в Україні під час війни
20 грудня 2025, 14:23Росія знову атакувала Одесу, є влучання у порту
20 грудня 2025, 13:59Уночі РФ атакувала енергетичні об’єкти України у чотирьох областях, в усіх регіонах застосовуються графіки відключень світла
20 грудня 2025, 13:07Президент Польщі Навроцький подарував Зеленському книгу про Волинську трагедію
20 грудня 2025, 12:53"Слуги народу" отримували конверти з грошима в офісі відомого нардепа, – ЗМІ
20 грудня 2025, 12:27СБУ атакувала російський військовий аеродром у Криму і уразила два літаки Су-27
20 грудня 2025, 12:00У США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи
20 грудня 2025, 10:59Українські спецпризначенці уразили бурову платформу та військовий корабель росіян у Каспійському морі
20 грудня 2025, 10:35Росіяни вночі атакували Україну "Іскандерами" та дронами
20 грудня 2025, 09:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі блоги »