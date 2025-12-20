13:59  20 грудня
Росія знову атакувала Одесу, є влучання у порту
12:00  20 грудня
СБУ атакувала російський військовий аеродром у Криму і уразила два літаки Су-27
09:11  20 грудня
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
UA | RU
UA | RU
20 грудня 2025, 13:25

РФ атакувала Одещину новітніми "Шахедами"

20 грудня 2025, 13:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни почали атакувати Україну новою модифікацією «Шахедів». Нові безпілотними з оптикою помітили в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

При огляді одного із збитих дронів у носовій частині виявили камеру, конструктивно інтегровану в корпус.

Вона представлена ​​поворотним стабілізованим блоком, який, крім денного, має тепловізійний канал.

Це означає, що росіяни можуть бачити та вибирати цілі для атаки в режимі онлайн.

Як повідомлялось, уночі 20 грудня РФ атакувала енергетичні об’єкти України у чотирьох областях. Через це в усіх регіонах застосовуються графіки відключень світла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шахед відео атака РФ Одеська область
Рятувальники показали наслідки вечірньої атаки РФ на Одещину
20 грудня 2025, 08:59
У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
20 грудня 2025, 08:34
Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
19 грудня 2025, 22:57
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Стало відомо, у скільки обійдуться вибори в Україні під час війни
20 грудня 2025, 14:23
Росія знову атакувала Одесу, є влучання у порту
20 грудня 2025, 13:59
Уночі РФ атакувала енергетичні об’єкти України у чотирьох областях, в усіх регіонах застосовуються графіки відключень світла
20 грудня 2025, 13:07
Президент Польщі Навроцький подарував Зеленському книгу про Волинську трагедію
20 грудня 2025, 12:53
"Слуги народу" отримували конверти з грошима в офісі відомого нардепа, – ЗМІ
20 грудня 2025, 12:27
СБУ атакувала російський військовий аеродром у Криму і уразила два літаки Су-27
20 грудня 2025, 12:00
У США заявили, що Путін має намір захопити всю Україну і частину Європи
20 грудня 2025, 10:59
Українські спецпризначенці уразили бурову платформу та військовий корабель росіян у Каспійському морі
20 грудня 2025, 10:35
Росіяни вночі атакували Україну "Іскандерами" та дронами
20 грудня 2025, 09:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »