Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
20 березня 2026, 12:17

П’ять причин сказати "ні": чому НАТО не піде за Трампом в Іран

20 березня 2026, 12:17
Читайте также на русском языке
Важливо почути логіку європейців, чому вони кажуть "ні" Трампу, який намагається переконати їх, що війна в Ірані – це їх війна
Важливо почути логіку європейців, чому вони кажуть "ні" Трампу, який намагається переконати їх, що війна в Ірані – це їх війна
Фото: з відкритих джерел
Колишній заступник командувача сил НАТО в Європі Мішель Яковлефф пояснює:

П’ять причин сказати "ні":

  • Перша. Якщо це операція НАТО – то це має бути саме операція НАТО. Єдина, з єдиним командуванням, зрозумілою логікою і де "кожен робить своє".
  • Друга. Союзники – це не підтанцьовка.

Хочете залучити Альянс? Покладіть на стіл чітку стратегію і кінцеву мету. Не імпровізації чи заяви, які змінюються кожні п’ять хвилин. А саме стратегію.

  • Третя. Йдеться не про кораблі чи солдатів. Чи про тральщики для мін. Йдеться про політичний ризик, який намагаються просто "розмазати" по союзниках.
  • Четверта. Довіра. Якщо ти вже кидав партнерів, як це було з Афганістаном, то чому цього разу має бути інакше?
  • П’ята. Найсильніша метафора. "Не час купувати дешеві квитки на "Титанік".

І ще один важливий момент, який звучить між рядками: не можна підсилювати провал.

Це, до речі, дуже американська логіка.

Висновок простий і навіть трохи очевидний: світ усе менше готовий підлаштовуватись під хаотичні рішення Трампа. А повагу не можна вимагати, її або мають, або ні.

Здається, ця відповідь за сенсами може позмагатися з відомим спічем в Мюнхені премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
