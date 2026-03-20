П’ять причин сказати "ні": чому НАТО не піде за Трампом в Іран
Важливо почути логіку європейців, чому вони кажуть "ні" Трампу, який намагається переконати їх, що війна в Ірані – це їх війна
Колишній заступник командувача сил НАТО в Європі Мішель Яковлефф пояснює:
П’ять причин сказати "ні":
- Перша. Якщо це операція НАТО – то це має бути саме операція НАТО. Єдина, з єдиним командуванням, зрозумілою логікою і де "кожен робить своє".
- Друга. Союзники – це не підтанцьовка.
Хочете залучити Альянс? Покладіть на стіл чітку стратегію і кінцеву мету. Не імпровізації чи заяви, які змінюються кожні п’ять хвилин. А саме стратегію.
- Третя. Йдеться не про кораблі чи солдатів. Чи про тральщики для мін. Йдеться про політичний ризик, який намагаються просто "розмазати" по союзниках.
- Четверта. Довіра. Якщо ти вже кидав партнерів, як це було з Афганістаном, то чому цього разу має бути інакше?
- П’ята. Найсильніша метафора. "Не час купувати дешеві квитки на "Титанік".
І ще один важливий момент, який звучить між рядками: не можна підсилювати провал.
Це, до речі, дуже американська логіка.
Висновок простий і навіть трохи очевидний: світ усе менше готовий підлаштовуватись під хаотичні рішення Трампа. А повагу не можна вимагати, її або мають, або ні.
Здається, ця відповідь за сенсами може позмагатися з відомим спічем в Мюнхені премʼєр-міністра Канади Марка Карні.
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Довіз до кордону за $3500: на Одещині затримали перевізника до Молдови
20 березня 2026, 12:46Чотири області України залишилися без світла через атаки на енергетику
20 березня 2026, 12:39У Києві жінка катувала 9-річного сина
20 березня 2026, 12:30Полтавську міськраду через суд змусили визначити відповідального за дороги
20 березня 2026, 12:13Резерв+ буде тимчасово недоступний
20 березня 2026, 11:57Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
20 березня 2026, 11:45У Херсоні викрили підпільні ігрові зали
20 березня 2026, 11:37На Буковині чоловік змушував дітей створювати порно
20 березня 2026, 11:30$9000 за переведення бійця з передової: у Києві затримали офіцера ЗСУ
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі блоги »