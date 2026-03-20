Прикордонники показали, як знищують бронетехніку і артилерію ворога
Підрозділ Державної прикордонної служби «Фурія» прицільно нищить бронетехніку та артилерію загарбників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Під час бойової роботи оператори БпЛА підрозділу виявили та уразили ворожі танк, гармату, автотранспорт та особовий склад.
"Бойова робота прикордонників з ліквідації загарбників, які сунуть через держкордон на Південно-Слобожанському напрямку, триває", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, українські прикордонники уразили російський комплекс вартістю $50 тисяч. Йдеться про комплекс спостереження "Муром-П".
