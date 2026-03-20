НАБУ і САП проводять обшуки в судах та Офісі генпрокурора

Слідчі дії пов'язані зі справою колишнього соратника Віктора Януковича, ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка

За даними видання, обшуки проводяться у Київському апеляційному суді, у судді Володимира Мельника.

Обшуки стосуються справи, коли судді і прокурори допомогли скасувати арешт коштів Іванющенка у Швейцарії.

За інформацією джерел, мова може йти про більше ніж 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку березня НАБУ і САП викрили схему привласнення понад 32 млн грн в "Укроборонпромі". Серед підозрюваних – колишній директор державного підприємства, колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.