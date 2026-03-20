НАБУ і САП проводять обшуки в судах та Офісі генпрокурора
Слідчі дії пов'язані зі справою колишнього соратника Віктора Януковича, ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.
За даними видання, обшуки проводяться у Київському апеляційному суді, у судді Володимира Мельника.
Обшуки стосуються справи, коли судді і прокурори допомогли скасувати арешт коштів Іванющенка у Швейцарії.
За інформацією джерел, мова може йти про більше ніж 70 мільйонів євро.
Нагадаємо, на початку березня НАБУ і САП викрили схему привласнення понад 32 млн грн в "Укроборонпромі". Серед підозрюваних – колишній директор державного підприємства, колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.
