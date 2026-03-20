14:49  20 березня
На Донеччині українські дрони ліквідували ворожий Ка-52
10:30  20 березня
У Києві дитину ледь не зґвалтували прямо в школі
08:50  20 березня
На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет: загинула пасажирка
UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 14:28

Уряд виділив 6,6 млрд грн на житлові ваучери для ВПО з ТОТ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабмін спрямував 6,6 млрд гривень зі спеціального фонду державного бюджету на фінансування житлових ваучерів для переселенців із тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє Мінрозвитку, передає RegioNews.

Програма передбачає підтримку ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

З 1 грудня 2025 року для цієї категорії запрацював інструмент житлових ваучерів на суму до 2 млн грн, які можна витратити на придбання житла на первинному або вторинному ринку, внесок у новобудову або погашення іпотечного кредиту.

"Розпочинаємо фінансування нового компонента програми єВідновлення – "Житло для ВПО з ТОТ". Люди зможуть бронювати кошти та придбати житло навіть у випадках, коли власне житло залишилося на тимчасово окупованій території. Підтримка таких людей – ключовий пріоритет Міністерства розвитку громад та територій", – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Наразі за програмою подано понад 32 тисячі заяв, з яких понад 20 тисяч уже отримали позитивні рішення від комісій у громадах.

Найактивніші регіони за кількістю звернень – Дніпропетровська, Запорізька, Київська області та місто Київ. Найшвидше заявки опрацьовують у Харківській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Волинській областях та столиці, де рішення ухвалено щодо понад 80% заяв.

Нагадаємо, раніше Мінрозвитку надало додаткові роз'яснення щодо програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна житло ваучер ТОТ ВПО бюджет переселенці
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »