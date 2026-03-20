Бив по голові та тілу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив кохану

Чоловік сам звернувся до поліції та заявив, що вбив свою кохану. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Це сталось 17 березня. Чоловік повідомив поліції, що в селі Швайківці він вбив співмешканку. Тіло 27-річної жінки відправили на судово-медичну експертизу.

Як з'ясували правоохоронці, напередодні 31-річний чоловік разом зі співмешканкою гостював у односельця. Там всі разом вживали алкоголь. Близько 23:00 жінка пішла до спальні відпочити.

За кілька хвилин чоловік взяв до рук дерев’яне топорище та завдав співмешканці численних ударів по голові та тулубу. Як показала експертиза, жінка отримала множинні переломи ребер, що призвело до травматичного шоку та її смерті.

"Слідчі Бердичівського райвідділу повідомили затриманому про підозру в учиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває з’ясування всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - повідомили в поліції.

