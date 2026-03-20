20 березня 2026, 14:15

Бив по голові та тілу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив кохану

Фото: Національна поліція
Чоловік сам звернувся до поліції та заявив, що вбив свою кохану. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Це сталось 17 березня. Чоловік повідомив поліції, що в селі Швайківці він вбив співмешканку. Тіло 27-річної жінки відправили на судово-медичну експертизу.

Як з'ясували правоохоронці, напередодні 31-річний чоловік разом зі співмешканкою гостював у односельця. Там всі разом вживали алкоголь. Близько 23:00 жінка пішла до спальні відпочити.

За кілька хвилин чоловік взяв до рук дерев’яне топорище та завдав співмешканці численних ударів по голові та тулубу. Як показала експертиза, жінка отримала множинні переломи ребер, що призвело до травматичного шоку та її смерті.

"Слідчі Бердичівського райвідділу повідомили затриманому про підозру в учиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває з’ясування всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
