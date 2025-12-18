16:44  18 грудня
18 грудня 2025, 17:52

У мережі показали момент прильоту "Шахеда" по мосту на Одещині

18 грудня 2025, 17:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Росіяни атакували безпілотником міст у Маяках на трасі Одеса-Рені. Внаслідок ворожого удару загинула 40-річна жінка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Як зазначається, через атаку РФ рух на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені тимчасово перекрито.

Перед цим у Білгород-Дністровському районі було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялось, в Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Головна причина – масована атака РФ по енергетичній інфраструктурі.

