У мережі показали момент прильоту "Шахеда" по мосту на Одещині
Росіяни атакували безпілотником міст у Маяках на трасі Одеса-Рені. Внаслідок ворожого удару загинула 40-річна жінка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.
Як зазначається, через атаку РФ рух на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені тимчасово перекрито.
Перед цим у Білгород-Дністровському районі було оголошено повітряну тривогу.
Як повідомлялось, в Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Головна причина – масована атака РФ по енергетичній інфраструктурі.
