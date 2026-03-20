У Києві дитину ледь не зґвалтували прямо в школі

У Києві апеляційний суд розглянув справу 35-річного чоловіка. Він вчиняв злочини проти дітей в школах у Подільському районі столиці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство довело, що чоловік двічі заходив до шкільних туалетів, де знаходились учні першого та другого класів. Також він оголився перед хлопчиком 6 років.

Крім того, був замах на зґвалтування щодо хлопчика 8 років. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Апеляційний суд посилив покарання. Тепер чоловік буде відбувати увʼязнення 10 років, а також не зможе три роки займатись діяльністю, яка повʼязана з дітьми.

