На Донеччині українські дрони ліквідували ворожий Ка-52

Скриншот із відео

У районі населеного пункту Надіївка на Донеччині українські пілоти Сил Безпілотних систем ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52 разом із екіпажем, який намагався евакуюватися після аварійної посадки

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем майор Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

Гелікоптер був знищений оптоволоконним FPV-дроном, керованим пілотами 1-го батальйону "Хижаки висот" 59-ї бригади спеціального призначення в рамках операції "Балтика".

Після здійснення аварійної посадки екіпаж намагався втекти. Але його спроби зупинили дрони пілотів 1-го батальйону 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", які завершили операцію з ліквідації противника.

Як відомо, це вже другий ворожий вертоліт на рахунку 59-ї бригади (29 вересня 2025 року "Хижаки висот" поцілили багатоцільовий Мі-8).

Довідка: Ка-52 – розвідувально-ударний вертоліт нового покоління, командирська машина армійської авіації, призначена для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей.

