20 березня 2026, 16:59

У Слов'янську розпочалась примусова евакуація дітей

20 березня 2026, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Йдеться про: вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Навська, Ростовська, Таганрогська, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська; в’їзди В’ячеслава Чорновола, Криничний; провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка, Селянський.

"Зберегти життя – найважливіше. Тим паче – життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати", – зазначив Філашкін.

Раніше ми писали про те, скільки дітей досі залишаються в зоні примусової евакуації на Донеччині. Наразі там залишаються понад 100 дітей.

евакуація діти Донецька область Слов`янськ Філашкін Вадим Сергійович
