Податкові зміни для МВФ: Кабмін повторно подає до парламенту ключові ініціативи

Міністерство фінансів 19 березня опублікувало новий законопроєкт, який містить ключові податкові зобов'язання України в межах програми з МВФ

Документ передбачає чотири основні зміни:

оподаткування цифрових платформ (так званий "податок на OLX");

скасування пільги на безмитне ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро;

закріплення ставки військового збору для фізичних осіб на рівні 5% та обов'язкової сплати спрощенцями навіть після завершення воєнного стану;

обов'язкову сплату ПДВ для суб'єктів спрощеної системи з доходом понад 4 млн грн на рік.

Кабінет Міністрів вдруге спробує внести відповідні зміни через Верховну Раду.

Попередню ініціативу уряд почав просувати ще з початку 2026 року. Тоді основна ідея зводилася до того, щоб депутати підтримали у першому читанні законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ. Під час підготовки до другого читання до документа планували додати положення про скасування пільг на міжнародні посилки та запровадження "вічного" військового збору.

Щодо запровадження ПДВ для ФОПів, його пропонували оформити у вигляді окремого законопроєкту, оскільки МВФ тоді вимагав лише реєстрації цих змін у парламенті.

Однак ця спроба завершилася невдало: законопроєкт не був підтриманий депутатами, і уряд був змушений підготувати новий документ.

Наразі МВФ змінив підхід: ухвалення податкових змін більше не є обов'язковою умовою для нової програми кредитування, проте фонд рекомендує завершити всі погоджені законодавчі зміни до кінця березня.

Мінфін наголошує, що ці податкові новації мають забезпечити фінансову стабільність країни та приведення законодавства у відповідність до зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого надання фінансової допомоги Україні в межах програми на 8,1 мільярда доларів. Причиною є зволікання Верховної Ради з ухваленням необхідних законодавчих змін

