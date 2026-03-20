20 березня 2026, 13:37

Податкові зміни для МВФ: Кабмін повторно подає до парламенту ключові ініціативи

20 березня 2026, 13:37
Міністерство фінансів 19 березня опублікувало новий законопроєкт, який містить ключові податкові зобов'язання України в межах програми з МВФ

Про це повідомляє "Економічна Правда", передає RegioNews.

Документ передбачає чотири основні зміни:

  • оподаткування цифрових платформ (так званий "податок на OLX");
  • скасування пільги на безмитне ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро;
  • закріплення ставки військового збору для фізичних осіб на рівні 5% та обов'язкової сплати спрощенцями навіть після завершення воєнного стану;
  • обов'язкову сплату ПДВ для суб'єктів спрощеної системи з доходом понад 4 млн грн на рік.

Кабінет Міністрів вдруге спробує внести відповідні зміни через Верховну Раду.

Попередню ініціативу уряд почав просувати ще з початку 2026 року. Тоді основна ідея зводилася до того, щоб депутати підтримали у першому читанні законопроєкт щодо оподаткування цифрових платформ. Під час підготовки до другого читання до документа планували додати положення про скасування пільг на міжнародні посилки та запровадження "вічного" військового збору.

Щодо запровадження ПДВ для ФОПів, його пропонували оформити у вигляді окремого законопроєкту, оскільки МВФ тоді вимагав лише реєстрації цих змін у парламенті.

Однак ця спроба завершилася невдало: законопроєкт не був підтриманий депутатами, і уряд був змушений підготувати новий документ.

Наразі МВФ змінив підхід: ухвалення податкових змін більше не є обов'язковою умовою для нової програми кредитування, проте фонд рекомендує завершити всі погоджені законодавчі зміни до кінця березня.

Мінфін наголошує, що ці податкові новації мають забезпечити фінансову стабільність країни та приведення законодавства у відповідність до зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого надання фінансової допомоги Україні в межах програми на 8,1 мільярда доларів. Причиною є зволікання Верховної Ради з ухваленням необхідних законодавчих змін

Читайте також: Гроші ЄС і МВФ під загрозою: чи залишиться Україна без них

Україна ризикує втратити $8,1 млрд від МВФ через затримку реформ – Bloomberg
17 березня 2026, 11:40
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
На Донеччині українські дрони ліквідували ворожий Ка-52
20 березня 2026, 14:49
Уряд виділив 6,6 млрд грн на житлові ваучери для ВПО з ТОТ
20 березня 2026, 14:28
Бив по голові та тілу: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив кохану
20 березня 2026, 14:15
Готовність українців терпіти війну зменшилася: результати опитування
20 березня 2026, 13:56
У Києві чоловік напав на знайомого з ножем прямо посеред вулиці
20 березня 2026, 13:25
Зіткнення фури та двох легковиків на Львівщині: двох людей госпіталізували
20 березня 2026, 13:02
На 98-му році життя помер патріарх Філарет
20 березня 2026, 13:01
На Київщини матір за 100 доларів продала 5-річну дитину насильнику
20 березня 2026, 12:55
Довіз до кордону за $3500: на Одещині затримали перевізника до Молдови
20 березня 2026, 12:46
