Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
20 березня 2026, 08:05

Нафта і політична амнезія: повернення "Дружби"

3 місяці верещали про неприпустимість перекачки всього російського й заробляння коштів на цьому
Ото буде прикол! – коли європейці оглянуть пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", потім профінансують зварювальні роботи, і все це дотягнеться до квітня-травня. За той час у ненависній Угорщині пройдуть вибори – і в травні чи коли-там прогримить сенсація: Україна, як і 4 роки до того, урочисто відновить прокачку ненависної російської нафти (яка 4 роки була ненависною), і люде затанцюють, утішившись.

І забудуть усю пафосну риторику останніх тижнів, коли влада не лінувалася щодня докоряти, яка це несусвітня ганьба й неприпустима справа – купляти російську нафту, яку ми 4 роки задоволено транзитували, аж гай шумів.

Це віддалено нагадує сюжет із Рідкісноземельною Угодою. Коли сталася сварка в Овальному Кабінеті, українська отара вибухнула радісними оваціями на кшталт "Наш Богом посланий президент мужньо зірвав підписання угоди, бо він обороняє національні надра, й ми їх нікому не віддамо, руки геть від наших копалин!!". А через 2 місяці тихенько, без телекамер і зайвих вух, герой підписав Рідкісноземельну Угоду, і ніхто навіть бровою не повів.

Так і з нафтогоном може статися: 3 місяці верещали про неприпустимість перекачки всього російського й заробляння коштів на цьому – а на 4-й місяць ніхто й не помітить, як "Дружба" може спокійненько відновити свою дружбу з рос.нафтою. Бо – "вітова криза", як-не-як.

Якщо в гупі пам'яті вистачає на 3 секунди, то з народною пам’яттю ситуація дещо краща – до 3 місяців максимум.

Україна РФ війна політика Угорщина нафтопродуктопровід Зеленський Володимир Орбан Дружба
 
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
