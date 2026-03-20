Голову Полтавської МСЕК засудили до двох років за оформлення інвалідності

Київський районний суд Полтави виніс вирок голові спеціалізованої травматологічної МСЕК Івану Бондару, якого восени минулого року затримали за продаж довідок про інвалідність

Злочинна схема працювала так: спільниця медика шукала клієнтів, переважно родичів військовозобов’язаних, а лікарі Гребінківської міської лікарні робили для них фіктивні медичні направлення. Після цього голова полтавської МСЕК підробляв акти огляду й офіційно призначав цілком здоровим жінкам другу групу інвалідності. Це давало їхнім родичам-чоловікам законну підставу для відстрочки від мобілізації та право виїзду за кордон.

Посадовець двічі отримував хабар – 3000 та 1500 доларів.

Іван Бондар повністю визнав провину, розкаявся та дав свідчення проти інших учасників корупційної схеми. Також він задонатив на Сили оборони понад 3,6 млн грн і передав військовим свій автомобіль KIA Sportage.

Суд призначив йому 6 років позбавлення волі, але одразу звільнили від реального покарання, давши 2 роки умовного терміну.

