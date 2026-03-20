20 березня 2026, 16:29

Голову Полтавської МСЕК засудили до двох років за оформлення інвалідності

фото: СБУ
Київський районний суд Полтави виніс вирок голові спеціалізованої травматологічної МСЕК Івану Бондару, якого восени минулого року затримали за продаж довідок про інвалідність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

Злочинна схема працювала так: спільниця медика шукала клієнтів, переважно родичів військовозобов’язаних, а лікарі Гребінківської міської лікарні робили для них фіктивні медичні направлення. Після цього голова полтавської МСЕК підробляв акти огляду й офіційно призначав цілком здоровим жінкам другу групу інвалідності. Це давало їхнім родичам-чоловікам законну підставу для відстрочки від мобілізації та право виїзду за кордон.

Посадовець двічі отримував хабар – 3000 та 1500 доларів.

Іван Бондар повністю визнав провину, розкаявся та дав свідчення проти інших учасників корупційної схеми. Також він задонатив на Сили оборони понад 3,6 млн грн і передав військовим свій автомобіль KIA Sportage.

Суд призначив йому 6 років позбавлення волі, але одразу звільнили від реального покарання, давши 2 роки умовного терміну.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть посадовця ОВА та підприємців. Вони розікрали майже 10 мільйонів.

Полтавська область МСЕК корупція суд вирок
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
