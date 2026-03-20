У Києві чоловік напав на знайомого з ножем прямо посеред вулиці

Фото: Національна поліція

Інцидент стався у Святошинському районі столиці. Тепер нападнику загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва.

Як з'ясували правоохоронці, 31-річного місцевого жителя госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням живота. Як стало відомо, ножем його вдарив 46-річний товариш. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.

"За спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

