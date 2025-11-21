14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 17:23

На Одещині правоохоронці влаштували "полювання" на чоловіків, які ухиляються від мобілізації та перебувають у розшуку

21 листопада 2025, 17:23
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

ДБР викрило трьох правоохоронців, які під час патрулювання на Одещині шукали водіїв, з яких можна було «вибити» гроші

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, правоохоронці під час патрулювання в Білгород-Дністровському районі перевіряли в базах даних військовозобов’язаних чоловіків та військових, які перебували у розшуку за самовільне залишення служби. Погрожуючи доставити їх до ТЦК, інспектори вимагали гроші за "неприйняття заходів".

За цією ж схемою вони відпускали водіїв напідпитку без оформлення протоколу.

За уникнення відповідальності брали від 300 до 1000 доларів США.

Працівники ДБР задокументували понад десять епізодів корупції з боку правоохоронців.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Одещині правоохоронець разом із спільником переправляли чоловіків за кордон. За "послуги" вони вимагали по 18 000 доларів США з особи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область правоохоронні органи корупційна схема ДБР хабар
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
Житель Одещини, перебуваючи у СІЗО, організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
20 листопада 2025, 14:55
На Одещині судитимуть браконьєра, який завдав державі понад 8 млн грн збитків
20 листопада 2025, 11:59
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »