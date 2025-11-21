На Одещині правоохоронці влаштували "полювання" на чоловіків, які ухиляються від мобілізації та перебувають у розшуку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

ДБР викрило трьох правоохоронців, які під час патрулювання на Одещині шукали водіїв, з яких можна було «вибити» гроші

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, правоохоронці під час патрулювання в Білгород-Дністровському районі перевіряли в базах даних військовозобов’язаних чоловіків та військових, які перебували у розшуку за самовільне залишення служби. Погрожуючи доставити їх до ТЦК, інспектори вимагали гроші за "неприйняття заходів".

За цією ж схемою вони відпускали водіїв напідпитку без оформлення протоколу.

За уникнення відповідальності брали від 300 до 1000 доларів США.

Працівники ДБР задокументували понад десять епізодів корупції з боку правоохоронців.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Одещині правоохоронець разом із спільником переправляли чоловіків за кордон. За "послуги" вони вимагали по 18 000 доларів США з особи.