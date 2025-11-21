Фото: ДСНС

Трагедія на воді сталася в четвер, 20 листопада, в районі села Миколаївка Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На Дністровському лимані перекинувся човен – в очереті виявили тіла двох загиблих.

За попередньою інформацією, троє чоловіків перебували на риболовлі.

Рятувальники спільно з правоохоронцями вилучили на берег тіла двох загиблих чоловіків.

Пошуки третьої людини тривають, зокрема, за допомогою БпЛА.

