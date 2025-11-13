07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
00:30  13 листопада
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла про батька-військового
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2025, 08:39

Росіяни вночі атакували Одещину: пошкоджена критична інфраструктура

13 листопада 2025, 08:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: armyinform
Читайте также
на русском языке

Вночі 13 листопада російські військові атакували ударними безпілотниками місто Арциз

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Через ворожий обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

На щастя, ніхто не постраждав.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада російські військові продовжували атакувати Нікопольщину. Пошкоджені бібліотека, навчальний заклад, багатоквартирний і приватний будинки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область війна обстріли критична інфраструктура інфраструктура
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Між кризою й шансом: як Україна може вийти з корупційного скандалу сильнішою
13 листопада 2025, 10:14
На Чернігівщині затримали 18-річного юнака за зґвалтування 13-річної дівчинки
13 листопада 2025, 09:56
Частина Корабельного району Херсона залишилася без світла через обстріли
13 листопада 2025, 09:54
На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину російського безпілотника
13 листопада 2025, 09:49
У Києві накрили незаконне виробництво та збут алкоголю
13 листопада 2025, 09:38
На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною затримали групу втікачів
13 листопада 2025, 09:29
Дружина Чернишова намагалася сховати документи щодо скандального будівництва маєтків
13 листопада 2025, 09:25
На Київщині легковик вилетів у кювет та врізався в дерево: троє постраждалих
13 листопада 2025, 09:20
Довіра під наглядом: позиція уряду Німеччини після корупційного скандалу в Україні
13 листопада 2025, 09:09
Максим Козицький може очолити Міністерство енергетики
13 листопада 2025, 09:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Чалий
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »