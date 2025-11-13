Росіяни вночі атакували Одещину: пошкоджена критична інфраструктура
Вночі 13 листопада російські військові атакували ударними безпілотниками місто Арциз
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Через ворожий обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.
На щастя, ніхто не постраждав.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, в ніч на 13 листопада російські військові продовжували атакувати Нікопольщину. Пошкоджені бібліотека, навчальний заклад, багатоквартирний і приватний будинки.
