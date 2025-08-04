На Одещині через нетверезого водія постраждали четверо пасажирів

фото: Національна поліція

Поліцейські затримали водія автомобіля, який допустив ДТП та травмування пасажирів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Автопригода сталася вчора, 3 серпня, неподалік села Трапівка Білгород-Дністровського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Volkswagen Passat на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і допустив виїзд легковика у кювет та перекидання.

Окрім водія в салоні знаходилися ще двоє жінок та двоє чоловіків. Усіх їх госпіталізували з різними травмами.

Водій мав ознаки сп’яніння. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині затримали водія, який намагався вивезти до Молдови товарів на 1 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги. Наразі триває досудове розслідування.