фото: ДБР

Колишнього військового командира на Одещині судитимуть за підробку документів і незаконне оформлення знайомого на службу.

Про це повідомляє Державне Бюро розслідувань, передає RegioNews.

В Одеській області завершено досудове розслідування у справі колишнього командира однієї з військових частин, якого підозрюють у незаконному оформленні знайомого на військову службу.

Наприкінці 2022 року посадовець вніс до документів неправдиві відомості, призначивши свого товариша на посаду механіка. Таким чином чоловік понад шість місяців отримував грошове забезпечення, фактично не перебуваючи на службі та продовжуючи власну підприємницьку діяльність у тилу.

Правоохоронці зазначають, що завдяки оперативним діям ДБР та Служби безпеки України обох фігурантів було викрито, а завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.

Колишньому командиру інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт вже передано до суду. У разі доведення провини йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, в Одесі жінка напала на військового ТЦК. У соцмережах з'явились відео з конфліктною ситуацією, яка сталась біля Одеського ТЦК та СП.