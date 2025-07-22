На Одещині затримали водія, який намагався вивезти до Молдови товарів на 1 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги
В Одеській області прикордонники викрили спробу ввезення незадекларованого товару під виглядом гуманітарної допомоги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"У пункті пропуску "Рені-авто" прикордонники Ізмаїльського загону припинили спробу незаконного ввезення великої партії товарів, які намагались провезти під виглядом гуманітарної допомоги без належного декларування", - йдеться у повідомленні.
Під час перевірки прикордонники виявили незадекларований комерційний вантаж: зокрема, трикотажні вироби, медичні товари та засоби особистої гігієни.
Попередня вартість виявленого вантажу – понад 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники викрили медичну контрабанду на Одещині.
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