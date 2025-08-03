На Одещині загорілось ЖК: у ДСНС показали кадри з місця
В Одеській області загорівся житловий комплекс. На фото з місця можна побачити, що місцеві жителі вийшли на вулицю
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
В ніч на 3 серпня в селищі Авангард сталась пожежа у житловому комплексі "7 Небо". Відомо, що загорілась квартира та балкон на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.
Рятувальникам вдалось запобігти розповсюдженню вогню на сусідні квартири. Причину пожежі будуть з'ясовувати фахівці. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше в Київській області загорілась трансформаторна підстанція. Причину будуть з'ясовувати правоохоронці.
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