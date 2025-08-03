17:29  02 серпня
На хабарі впіймали одного з народних депутатів "Слуги народу"
09:20  02 серпня
У Києві в День жалоби влаштували гучну вечірку у гей-клубі
08:59  02 серпня
У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2025, 15:20

На Одещині загорілось ЖК: у ДСНС показали кадри з місця

03 серпня 2025, 15:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Одеській області загорівся житловий комплекс. На фото з місця можна побачити, що місцеві жителі вийшли на вулицю

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

В ніч на 3 серпня в селищі Авангард сталась пожежа у житловому комплексі "7 Небо". Відомо, що загорілась квартира та балкон на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальникам вдалось запобігти розповсюдженню вогню на сусідні квартири. Причину пожежі будуть з'ясовувати фахівці. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше в Київській області загорілась трансформаторна підстанція. Причину будуть з'ясовувати правоохоронці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа ДСНС Одеська область
На Тернопільщині загорілася зерносушарка
30 липня 2025, 04:00
На Миколаївщині 5-річний хлопчик ледь не загинув у вогні через підпал сухостою
29 липня 2025, 13:15
На Миколаївщині через атаку БпЛА виникла масштабна пожежа на фермі
29 липня 2025, 10:15
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ: хто він
03 серпня 2025, 16:30
На Буковині під час прощання з загиблим військовим дитина потрапила під колеса
03 серпня 2025, 16:15
Президент Зеленський підтвердив новий обмін: скільки українців повернуться додому
03 серпня 2025, 15:50
Росіяни вдарили по Херсону авіабомбою: є загиблий
03 серпня 2025, 15:35
Смертельна ДТП на Вінниччині: водійка та пасажирка загинули на місці
03 серпня 2025, 15:05
В Одесі жінка напала на військового ТЦК
03 серпня 2025, 14:35
На Закарпатті трирічна дитина постраждала через суперклей - що сталось
03 серпня 2025, 13:15
На Харківщині двоє чоловіків підірвались на мінах
03 серпня 2025, 12:40
Росіяни накрили вогнем Донецьку область: є загиблі та поранені
03 серпня 2025, 11:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »