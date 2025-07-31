На узбережжя Одещини винесло морську міну
Військові моряки знищили морську міну, яку прибило хвилями до узбережжя Одеської області
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.
"Після її виявлення військовослужбовцями ВМС ЗС України було здійснено заходи з деактивації, транспортування у безпечне місце та знищення шляхом контрольованого підриву", – йдеться у повідомленні.
У ВМС нагадали, що наразі прибережних районах Одещини зберігається мінна небезпека.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу узбережжя в Коблево Миколаївської області вибухнула морська міна.
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