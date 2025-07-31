На узбережжя Одещини винесло морську міну

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Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.

"Після її виявлення військовослужбовцями ВМС ЗС України було здійснено заходи з деактивації, транспортування у безпечне місце та знищення шляхом контрольованого підриву", – йдеться у повідомленні.

У ВМС нагадали, що наразі прибережних районах Одещини зберігається мінна небезпека.