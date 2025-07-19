На Херсонщині троє волонтерів підірвалися на міні: що відомо про їхній стан
Увечері 18 липня в селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів зазнали травм через підрив на російській міні
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, шо автомобіль, у якому перебували чоловіки віком 30, 32 та 57 років, наїхав на вибуховий пристрій.
Унаслідок інциденту всі троє дістали мінно-вибухові травми та контузії.
За інформацією лікарів, стан постраждалих — легкий, їм призначено амбулаторне лікування.
Нагадаємо, на Харківщині на міні підірвався автомобіль, в якому троє чоловіків їхали на риболовлю. Внаслідок вибуху 75-річний водій та 68-річний пасажир отримали поранення. Ще один пасажир, 52-річний чоловік, зазнав гострої стресової реакції.
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