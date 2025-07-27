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27 липня 2025, 18:06

Через аномальну спеку пляжі Одеси заповнені вщент: відео

27 липня 2025, 18:06
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Фото: Telegram/ХОдесса
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В Одесі пляжі влітку традиційно переповнені, і цей сезон не став винятком

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Майже кожен вільний метр узбережжя зайнятий відпочивальниками. Люди масово відпочивають, насолоджуючись сонцем і морем, що створює справжній аншлаг на пляжах.

Незважаючи на нещодавні інциденти з падінням безпілотників у морі неподалік узбережжя, відпочивальники продовжують проводити час на пляжі без помітного занепокоєння. Це свідчить про прагнення мешканців та гостей міста зберігати звичний ритм життя навіть у складних умовах.

Пляжі Одеси залишаються одним із найпопулярніших місць для літнього відпочинку. Сезон лише набирає обертів, і місто готове приймати ще більше туристів та місцевих жителів, які прагнуть насолодитися літнім відпочинком.

Раніше повідомлялося, на трьох пляжах Запоріжжя знайшли кишкову паличку.

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Одеса туристи море пляж відпочинок пляжний сезон відвідувачі
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