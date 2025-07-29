Жителька Одещини може сісти на 10 років за те, що підпалила солому односельця

фото: Національна поліція

Унаслідок протиправних дій жінки вогнем було знищено 130 тюків пшеничної соломи. Подія сталася минулого тижня вдень в одному з сіл Дивізійської територіальної громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що місцева жителька підпалила сірниками тюки соломи, що належать односельцю та були розташовані поблизу його приватного будинку. Унаслідок підпалу вогнем було знищено 130 тюків.

Пожежу побачили односельці. Вони викликали поліцейських та співробітників ДСНС, які її ліквідували.

За фактом підпалу нами було розпочато кримінальне провадження та встановлено особу правопорушниці. За скоєне жінці загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Одесі пенсіонерка влаштувала масштабну пожежу. Місцева жителька підпалила один пластиковий контейнер для відходів, унаслідок чого зайнявся й інший контейнер, який стояв поряд.