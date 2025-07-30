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30 липня 2025, 07:10

На Одещині затримали 7 ухилянтів, які прямували до Молдови

30 липня 2025, 07:10
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фото: ДПСУ
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На околиці одного з сіл Подільського району прикордонники затримали сімох мешканців Харківської, Вінницької, Житомирської та Запорізької областей. Вони намагалися незаконно потрапити до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовослужбовці швидко викрили потенційних порушників завдяки оперативній інформації. Виявилося, що чоловіки за допомогою одного з месенджерів організували спробу нелегального перетину придністровської ділянки українсько-молдовського кордону. Керував їхніми діями адміністратор.

У разі вдалої операції кожен із ухилянтів мав сплатити від 130 до 150 тисяч гривень на криптогаманець провідника. Однак, прикордонники викрили схему незаконного переправлення осіб.

"На затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Буковині під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови затримали правоохоронця та його спільника. Протиправну схему викрили працівники Державного бюро розслідувань.

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