На Одещині чоловік переодягнувся в жінку, щоб незаконно виїхати за кордон
На автодорозі «Одеса-Рені» прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили порушника, який намагався незаконно перетнути кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці помітили особу у чорній перуці, сонцезахисних окулярах та чорній сукні.
Зʼясувалося, що особа, яка прямувала як панянка, насправді є 30-річним чоловіком. Подорожувальник їхав разом зі своєю подругою. Щоб не привертати увагу з боку інших пасажирів, вони зайняли останні місця в автобусі.
Чоловіку загрожує штраф.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали 10 "туристів", які заплатили від 7,5 до 9 тис. доларів, щоб потрапити до Молдови. Рух чоловіків, які йшли у напрямку Молдови, виявив оператор БпЛА.