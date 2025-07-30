На Одещині чоловік переодягнувся в жінку, щоб незаконно виїхати за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці помітили особу у чорній перуці, сонцезахисних окулярах та чорній сукні.

Зʼясувалося, що особа, яка прямувала як панянка, насправді є 30-річним чоловіком. Подорожувальник їхав разом зі своєю подругою. Щоб не привертати увагу з боку інших пасажирів, вони зайняли останні місця в автобусі.

Чоловіку загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали 10 "туристів", які заплатили від 7,5 до 9 тис. доларів, щоб потрапити до Молдови. Рух чоловіків, які йшли у напрямку Молдови, виявив оператор БпЛА.